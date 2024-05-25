Дацик: вряд ли в России кто-то перепьет Емельяненко

Российский боец Вячеслав Дацик высказался о возможном реванше с Александром Емельяненко, напомним об увлечении Александра Алкоголем, передает Sport24.

«Саня Емельяненко — он как неваляшка. У Сани такой опыт, что его вряд ли в этой стране кто-то сможет перепить», — сказал Дацик.

Дацик и Емельяненко встречались 24 сентября 2022 года. Поединок прошел по правилам бокса. Дацик отправил своего соперника в нокаут на 13-й секунде первого раунда.

24 мая Дацик проиграл в боксерском поединке ирландцу Шону Тернеру раздельным решением судей. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. Свой последний бой он провел в мае 2023 года против блогера Евгения Ершова и одержал победу. Также в 2023 году он прошел лечение от алкогольной зависимости в Ингушетии.

Ранее было названо условие, которое позволит Александру Емельяненко продолжить карьеру.