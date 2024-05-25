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В Херсонской области повреждена припортовая инфраструктура

В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена инфраструктура

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Припортовая инфраструктура получила повреждения в подконтрольной Украине части Херсонской области, где 24 мая произошли взрывы. Об этом сообщил глава подчиненной Киеву областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

Где именно располагаются эти объекты, чиновник не уточнил.

В ночь на 25 мая также сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне.

Вечером 24 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинская сторона открыла все шлюзы ДнепроГЭС. Ожидается подъем уровня воды.

ДнепроГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция на Украине. 22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получила крупные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о повреждении машинного отделения. Также разрушены произошли на Ладыжинской и Змиевской ТЭС. Всего пострадали десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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