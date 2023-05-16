Дипломат рассказал о реакции исламского бизнеса на уход западных компаний из России

Бизнесмены мусульманских стран воспользовались тем, что некоторые западные компании ушли из России, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель Российской Федерации при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Рамазан Абдулатипов.

«В результате сложившейся ситуации российский рынок стал очень привлекателен для наших партнеров», — отметил постпред. Он уточнил, что сотрудничество России с мусульманскими странами укрепляется.

Заинтересованность есть от Тегерана, Абу-Даби, Эр-Рияда, Анкары и Нью-Дели, сообщил Абдулатипов.

«Исламский банкинг в России <…> сейчас находится на стадии эксперимента. <…> В рамках ОИС действует Исламский банк развития, который является определяющей организацией в области исламских финансов», — добавил дипломат.

Вместе с тем ранее газета The Washington Post писала, что многие западные компании не хотят окончательно покидать Россию вопреки санкциям.