Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Правительство РФ расширяет возможности получения льготного кредита для IT-компаний

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что кабмин РФ принял решение расширить возможности для получения льготного кредитования IT-компаний. Предприятия смогут направить средства на стимулирующие выплаты для сотрудников, передает РИА Новости.

«Президент поручил обеспечить независимость от иностранного программного обеспечения. Для этого продолжаем поддерживать наших разработчиков софта. Правительство расширяет возможности для компаний получить льготные кредиты на реализацию новых проектов с максимальной ставкой 3% годовых», — сказал глава российского правительства.

Мишустин отметил, что данный вид поддержки смогут оформить аккредитованные компании, которые пока не пользовались налоговыми льготами для IT-бизнеса.

Ранее сообщалось, что Сбербанк поддерживает смягчение условий предоставления льготных кредитов по программам «Семейная ипотека», «Льготная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «IT-ипотека». Отмечается, что постановление смягчении условий подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

До этого стало известно, что российское правительство расширило список IT-компаний, которые могут получить доступ к господдержке. В документе указали, что такая аккредитация поможет компаниям получать различные меры господдержки. Например, страховые взносы могут быть уплачены по сниженным тарифам, а для сотрудников предоставляется льготная ипотека по ставке до 5% годовых.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях