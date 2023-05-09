Вершинин: встреча высокого уровня по зерновой сделке в Стамбуле запланирована на 10-11 мая

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что встреча высокого уровня по зерновой сделке запланирована на 10-11 мая в Стамбуле. Его слова передает ТАСС.

«У нас запланирована встреча высокого уровня в четырехстороннем формате в Стамбуле завтра и послезавтра», — пояснил Вершинин.

Ранее стало известно, что совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле не проводил 8 и 9 мая инспекции судов в рамках черноморской зерновой инициативы.

В целом с 1 мая число инспекций СКЦ снизилось.

Также в ООН заявляли, что в рамках черноморской зерновой инициативы пока не осуществлялся экспорт удобрений.

Черноморская зерновая инициатива предусматривает экспорт удобрений, включая и аммиачные. Но удобрения пока не экспортировались.

В рамках черноморской зерновой инициативы было экспортировано 29 798 277 тонн зерна и другого продовольствия.