Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вершинин: встреча высокого уровня по зерновой сделке в Стамбуле запланирована на 10-11 мая

close
100%
Igor Tkachenko/Reuters

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что встреча высокого уровня по зерновой сделке запланирована на 10-11 мая в Стамбуле. Его слова передает ТАСС.

«У нас запланирована встреча высокого уровня в четырехстороннем формате в Стамбуле завтра и послезавтра», — пояснил Вершинин.

Ранее стало известно, что совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле не проводил 8 и 9 мая инспекции судов в рамках черноморской зерновой инициативы.

В целом с 1 мая число инспекций СКЦ снизилось.

Также в ООН заявляли, что в рамках черноморской зерновой инициативы пока не осуществлялся экспорт удобрений.

Черноморская зерновая инициатива предусматривает экспорт удобрений, включая и аммиачные. Но удобрения пока не экспортировались.

В рамках черноморской зерновой инициативы было экспортировано 29 798 277 тонн зерна и другого продовольствия.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях