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Экс-премьер Малайзии поддержал стремление России к дедолларизации глобальной экономики

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Странам Восточной Азии необходимо делать больший акцент на использование национальных и региональных валют на фоне стремления России и других государств к дедолларизации мировой экономики. Слова бывшего премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада приводит китайская газета Global Times.

По его словам, азиатским странам в обозримом будущем необходимо прийти к компромиссу по поводу использования единой валюты для проведения внешних расчетов. Доля же доллара в торговле региональных государств должна постепенно снижаться.

«Россия настаивает, чтобы торговля велась в рублях, в российской валюте. <...> Сейчас многие страны хотят использовать собственные денежные единицы. Уже давно я предлагаю единую валюту, которая будет использоваться только в регионе Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также в странах Северо-Восточной Азии», — заявил Мохамад.

5 мая китайская газета China Daily сообщила, что отказ Китая от проведения внешнеторговых расчетов в американских долларах может привести к серьезным экономическим последствиям для США. Этот сценарий рискует стать предпосылкой для возможной потери Штатами ведущей роли в формирующемся мировом торговом порядке.

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