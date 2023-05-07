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«Ростех» вышел из состава акционеров АвтоВАЗа в пользу НАМИ

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Государственная корпорация по разработке промышленной продукции «Ростех» вышла из состава акционеров российской автомобилестроительной компании АвтоВАЗ. Об этом написало агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

«Ростех» избавился от своей доли в 32,3% в пользу ФГУП «Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ), который с 5 мая единолично владеет 100% доли ООО «Лада Авто Холдинг».

До конца 2021 года АвтоВАЗ подчинялся голландскому Alliance Rostec Auto B.V., которым на 32,3% владел «Ростех» и на 67,7% французский Renault. Затем компанию перевели в российскую юрисдикцию с сохранением долей, в результате ООО «Лада Авто Холдинг» стало владельцем АвтоВАЗа.

Во второй половине мая компания Renault полностью прекратила работу в России. Долю французского производителя получил НАМИ с опционом обратного выкупа в течение шести лет. «Ростех» при этом сохранил свою долю в 32,3%.

Ранее на этой неделе в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ) сообщили, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в апреле 2023 года составили почти 54,3 тыс. машин.

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