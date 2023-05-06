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Нацбанк: прекращение зерновой сделки грозит Украине потерей $290 млн в месяц

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Turkey's Ministry of National Defence/ABACAPRESS.COM/Reuters

Прекращение действия зерновой сделки, благодаря которой украинская агропродукция поступает на зарубежные рынки, включая европейский, грозит стране ежемесячной потерей $290 млн. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на инфляционный отчет местного Национального банка (Нацбанка).

«Прекращение работы «зернового коридора» уменьшит приток валюты на 290 млн долларов в месяц. При этом продление срока ограничений импорта украинского продовольствия отдельными европейскими странами уменьшит валютные поступления на Украину на 270 млн долларов в месяц», — говорится в материале.

При этом в случае одновременного действия вышеперечисленных ограничений потери экономики Украины значительно вырастут. При таком раскладе ущерб составит $800 млн на ежемесячной основе, пришли к выводу аналитики Нацбанка страны.

6 мая газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что обсуждение зерновой сделки, которое должно было состояться в пятницу, 5 мая, представителями России, Украины, Турции и ООН, было перенесено на следующую неделю. Участники четырехстороннего соглашения возобновили переговоры о его продлении. Стороны уже провели технические переговоры.

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