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Москва с Индией обсуждают перевод миллиардов рупий, принадлежащих России

Лавров: Россия обсуждает перевод в другую валюту имеющихся у нее индийских рупий

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Global Look Press

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Москва и Нью-Дели обсуждают проблему взаиморасчетов в рупиях, стороны рассматривают вопрос о том, как перевести индийские рупии, принадлежащие РФ, в другую валюту. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, миллиарды накопленных рупий на счетах индийских банков являются проблемой. Их необходимо использовать, а рупии нужно конвертировать в другую валюту.

Лавров подчеркнул, что в текущий момент данный вопрос обсуждается.

Ранее газета New Indian Express со ссылкой на правительственных чиновников сообщила, что к настоящему времени власти Индии и России не приостанавливали переговоры о торговле в местной национальной валюте — индийских рупиях. Однако у обеих сторон сложился ряд вопросов, которые требуют дальнейшего обсуждения.

Правительство Индии в ноябре прошлого года разрешило использование национальной валюты в международных торговых расчетах. Данная мера объяснялась необходимостью продвижения экспорта в рамках внешнеторговой политики азиатской страны. Однако 4 мая агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Москва и Нью-Дели не смогли договориться по поводу двусторонних расчетов в рупиях.

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