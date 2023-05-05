Equinor подтвердила остановку производства сжиженного газа на заводе в Норвегии до 19 мая

В Норвегии до 19 мая остановлено производство сжиженного природного газа (СПГ) на заводе Hammerfest LNG, принадлежащем местной компании Equinor. Одной из главных причин стали проблемы с теплообменником, сообщает РИА Новости.

Проблемы в работе теплообменника были выявлены в ходе ежегодной проверкой безопасности. Ремонт займет чуть более двух недель, уточнили в Equinor.

«Да, я могу подтвердить, что производство на Hammerfest LNG остановлено. Завод был планово остановлен 3 мая в связи с ежегодной проверкой безопасности. При подготовке к перезапуску была обнаружена техническая проблема с теплообменником. Теперь он будет отремонтирован. Мы проинформировали рынок о том, что планируем запустить завод 19 мая», — заявила сотрудник пресс-службы Equinor Эллен-Мария Шельсбек.

6 марта старший вице-президент норвежской нефтегазовой компании Equinor Айрик Варнесс заявил, что Норвегия не в состоянии полностью заместить Россию на европейском энергетическом рынке. Для реализации данной задачи скандинавской фирме не хватит действующих производственных мощностей.