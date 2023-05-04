Путин обсудил с главой Минэкономразвития Решетниковым ситуацию в экономике

Президент России Владимир Путин обсудил с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым ситуацию в экономике. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Решетников обсудили динамику макроэкономических показателей, а также инструменты поощрения крупных инвестиций. Кроме того, Путин и Решетников поговорили о системе поддержки малого и среднего предпринимательства.

Решетников отметил, что Россия по итогам 2023 года окажется в числе лидеров среди развитых стран по темпам экономического роста. Малый бизнес стал реальным драйвером структурной перестройки экономики РФ.

Также министр экономического развития во время рабочей встречи с Путиным заявил, что уровень инфляции в России по итогам апреля 2023 года составил всего 2,6%.

Кроме того, Путин в ходе встречи с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым рассказал, что периодически смотрит западные телепрограммы, и в них, по его словам, умалчивают экономические проблемы.