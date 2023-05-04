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Минфин: бюджет России недополучит 8,1 млрд рублей от продажи нефти и газа в мае

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Российский бюджет в мае 2023 года недополучит около 8,1 млрд рублей нефтегазовых доходов. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов России.

В апреле Минфин готовился недополучить 113,6 млрд рублей, однако в результате было получено еще на 32,4 млрд рублей меньше. В марте реальный объем потери поступлений в бюджет составил 93,1 млрд рублей.

В публикации отметили, что ведомство отправит на продажу иностранной валюты в общей сложности 40,4 млрд рублей. Данные операции будут проводиться в период с 10 мая 2023 года по 6 июня 2023 года.

В начале апреля Министерство финансов РФ предварительно оценило дефицит госбюджета в первом квартале 2023 года в 2,4 трлн руб. Предварительный объем расходов бюджета в январе-марте составил 8,077 трлн руб., этот показатель превысил данные первого квартала прошлого года на 34%.

До этого Минфин сообщил, что в январе и феврале 2023 года российский бюджет пополнился на 2,217 трлн руб. за счет ненефтегазовых доходов. Показатель снизился на 9% относительно аналогичного периода 2022 года за счет сокращения поступлений налога на прибыль.

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