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Экономист Федюкович предрекла отказ стран от долларовых расчетов в ближайшие 10 лет

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Массовый отказ стран от использования американского доллара во внешних расчетах произойдет в течение ближайших десяти лет. За последнее время осуществлять сделки в данной валюте стало невыгодно из-за ряда факторов, включая рецессию в США, и нестабильной экономической ситуации на американском финансовом рынке, приводит слова кандидата экономических наук Екатерины Федюкович интернет-агентство Ura.ru.

«Страны могут отказаться от расчета в единой валюте, то есть в долларах, в ближайшие 10 лет. Сегодня, когда экономика Штатов крайне нестабильна и рецессия вполне ожидаема, а стоимость американской валюты по отношению к другим валютам снижается, осуществлять сделки в долларах становится невыгодно», — заявила Федюкович.

По ее словам, массовый отказ стран от использования доллара во внешних расчетах не произойдет в оперативном порядке. Данный процесс будет отражать желание ряда государств к «рационализация экономических отношений и операций». При этом тенденция к отказу от доллара стала активнее проявляться в 2022-м и начале 2023-го года.

1 мая глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что в настоящее время на глобальном уровне наблюдается постепенный отказа от использования американского доллара во внешних расчетах. Однако этот вопрос не вызывает беспокойства, потому что в ближайшей перспективе альтернативы валюте США нет.

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