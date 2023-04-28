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Hürriyet: РФ и Турция договорились об увеличении квоты на поставки томатов из республики

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Константин Чалабов/РИА «Новости»

Москва и Анкара договорились об увеличении квоты на поставки в Россию турецких томатов, пишет газета Hürriyet, ссылаясь на источники в администрации президента Тайипа Эрдогана по итогам его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

В публикации говорится, что текущая квота составляет 350 тыс. тонн. Согласно принятому решению, ее увеличат на 150 тыс. тонн, до отметки 500 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйства инициирует снижение импортных пошлин на помидоры и огурцы в случае продолжения роста цен на эти овощи.

Ученые из университета Тель-Авива выяснили, что некоторые растения — помидоры и табак — при стрессе производят ультразвуковые шумы, похожие на звуки лопающейся пузырчатой ​​пленки.

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