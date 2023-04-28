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ЦБ поддержал расширение адресных льготных программ ипотеки на вторичный рынок жилья

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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Центральный банк России поддерживает распространение адресных льготных ипотечных программ на вторичный рынок жилья. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, передает «Интерфакс».

Глава ЦБ отметила, что широкие льготные программы эффективны как антикризисная мера, но после них необходимо переходить к адресным программам.

Набиуллина заявила, что считает полезным распространение адресных программ на вторичный рынок.

«Потому что это адресная программа, это все-таки не поддержка застройщиков, а поддержка конкретных категорий людей. И неважно, как они покупают жилье — на первичном рынке или на вторичном, это на наш взгляд, можно было бы распространить на вторичный рынок», — сказала глава Центрального банка.

Она также добавила, что несмотря на затоваривание рынка жилья, в некоторых российских регионах не стоит ради стимулирования продаж продавать жилье неплатежеспособным гражданам.

Ранее зампред правительства России Марат Хуснуллин заявил, что введение льготной ипотеки на вторичном рынке жилья осложняется необходимостью выделения на такие цели крупных средств.

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