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Депозитарий объяснил сегрегацию счетов россиян в Казахстане санкциями Евросоюза

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Максим Богодвид/РИА Новости

Процесс принудительного разделения финансовых инструментов граждан РФ и Белоруссии на счетах центрального депозитария Казахстана в системах международных депозитариев Euroclear и Clearstream объясняется санкциями со стороны ЕС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на KCSD.

Представители KCSD пояснили, что начало сегрегации активов российских депонентов центрального депозитария осуществляется с прошлого года по требованию международных депозитариев Euroclear и Clearstream.

«Данный процесс связан с соблюдением санкций Европейского союза...» — пояснили в пресс-службе KCSD.

Также уточняется, что с мая текущего года центральный депозитарий приступает к сегрегации финансовых инструментов. Речь о продуктах и счетах, чьими держателями стали граждане России и Белоруссии или юридические лица, зарегистрированные в данных странах.

Ранее в РБК информировали, что швейцарские банки пригрозили закрытием счетов тех россиян, которые платят налоги в РФ. Клиентам звонили сотрудники банка и призывали отказаться от управления российскими компаниями.

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