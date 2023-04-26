Количество выявленных поддельных денег в России в первом квартале снизилось на 62%

Число выявленных фальшивых денег в российской банковской системе в первом квартале (январь — март) 2023 года сократилось на 62,88% относительно аналогичного периода 2022 года. Информацию об этом пресс-служба Банка России опубликовала на своем сайте.

«В I квартале 2023 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 3,018 тыс. поддельных денежных знаков Банка России, что на 62,88% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года (8,131 тыс.)», — сказали в регуляторе.

В январе — марте в стране выявили 2 082 поддельные купюры достоинством 5 тыс. руб., 224 банкноты в 2 тыс. руб., 601 подделку купюр номиналом 1 тыс. руб.

В первой половине апреля Telegram-канал 112 сообщил, что в Краснодарском крае девушка попыталась продать криптовалюту на €200 тыс., но ей передали поддельные деньги.

В середине февраля в МВД-медиа рассказали о задержании в Москве гражданина Камеруна, который получил $23 тыс. от мужчины за «секретный рецепт» создания купюр с помощью простой бумаги и краски.