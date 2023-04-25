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В Energy Aspects спрогнозировали «тяжелую борьбу» за нефть между Европой и Азией

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Brendan McDermid/Reuters

Европе предстоит «тяжелая борьба» с Азией на рынке сырой нефти. Такое мнение выразили аналитики исследовательской консалтинговой компании Energy Aspects Амрита Сен и Кристофер Хейнс, написало агентство Bloomberg.

Как полагают в компании, Азия может перебить предложенную Европой стоимость нефти, что может вынудить европейцев принять меры для балансировки рынка.

Как пишет агентство, объем импорта нефти из России в Европу с февраля 2022 года сократился почти на 1 млн барр. в сутки. Кроме того, в начале апреля 2023 года страны альянса ОПЕК+, в числе которых Россия и Саудовская Аравия, договорились о сокращении добычи нефти на 1,6 млн барр. в сутки.

При этом азиатские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) — в особенности в Китае — в настоящее время наращивают объем спроса на сырье российского производства — так называемую среднекислую нефть со средним содержанием серы.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные о поставках и загруженности НПЗ писало о наращивании объема экспорта сырой нефти со стороны России и превышении уровня переработки этого сырья относительно показателя прошлого года. Из-за этого, как отметили в издании, подтвердить сокращение добычи, обещанное российскими властями, пока не удается.

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