МИД Ирана заявил о введении санкций против ЕС и Великобритании за поддержку терроризма

Министерство иностранных дел Ирана заявило о введении санкций против ряда физических и юридических лиц Европейского союза и Великобритании. Об этом сообщает ТАСС.

«МИД Ирана после согласования с соответствующими органами и в рамках соответствующих правил и механизмов включает следующих физических и юридических лиц <…> ЕС и Великобритании в свой санкционный список за поддержку терроризма и террористических групп, подстрекательство к совершению террористических актов и насилия в отношении иранского народа, вмешательство во внутренние дела Ирана», — сказано в сообщении.

Уточняется, что от Евросоюза под ограничения попали 11 физических лиц и одно юридическое, а также шесть физических и три юридических лиц Великобритании. Отмечается, что банковские счета и активы тех, кто попал под санкции, будут заблокированы при обнаружении их в пределах юрисдикции Ирана.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Насера Канаани заявлял, что примет ответные меры против Европейского союза в связи с его новыми санкциями, направленными против ряда иранских официальных лиц и организаций.

До этого ЕС расширил персональные санкции против физлиц и организаций Ирана, которые причастны к подавлению протестов в этой стране.

Великобритания также внесла в санкционные списки командиров КСИР и чиновников Ирана.