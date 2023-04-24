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Телеком-аналитик Кусков сообщил о возможности обойти финансовые ограничения для IT-компаний из России

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«Газета.Ru»

Отказ в проведении финансовых транзакций российских IT-компаний, которые попали под санкции Украины, зарубежными банками скорее связан с отдельными решениями конкретных финансовых организаций, чем с политикой центральных банков государств. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, в данном случае логичным будет открыть счет в другом банке страны.

Ранее в понедельник газета «Ведомости» со ссылкой на источники написала, что на фоне санкций Украины российским IT-компаниям начали отказывать в проведении финансовых транзакций зарубежные кредитные организации.

«… Почему банками было принято такое решение — непонятно. Тут два варианта. Первый: это решение центрального банка страны и тогда все банки выполняют этот приказ. Второй вариант: это когда каждый банк начинает что-то свое делать. Пока, мне кажется, что это второй вариант. И в таком случае было бы логично открыть счет в другом банке страны», — отметил эксперт (цитата по «Прайму»).

В середине апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел специальные санкции сроком на десять лет в отношении 254 российских и белорусских компаний. Среди них — «Яндекс», «Рамблер» и другие IT-предприятия.

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