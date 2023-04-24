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ЦБ сообщил о намерении 14 компаний участвовать в эксперименте по исламскому банкингу

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Зампред Центробанка России Владимир Чистюхин заявил, что 14 компаний из Дагестана, Чечни, Башкирии и Татарстана планируют принять участие в эксперименте по исламскому банкингу. Об этом написал ТАСС.

»...О планах участия в эксперименте заявило 14 компаний, из них 12 являются нефинансовыми организациями — то есть не находятся в поле регулирования и надзора Банка России. Из организаций, которые заявили о планах по участию в эксперименте, по территориям распределены довольно равномерно — по 3-4 организации», — отметил Чистюхин.

Законопроект о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в четырех вышеуказанных регионах России был принят Госдумой в первом чтении в декабре 2022 года. Законопроект предусматривает проведение эксперимента по осуществлению партнерского финансирования в исламских республиках.

12 марта 2023 года глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрахимом Тахой заявил, что Татарстан становится примером, на котором в России отлаживают практические механизмы взаимодействия с исламским бизнесом. Как отметил глава республики, в частности регион развивает индустрию допустимого в исламе туризма, сферу дозволенной к употреблению мусульманам продукции, халяльную медицину.

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