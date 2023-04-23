Экономист Колташов засомневался в прогнозе по поводу исчезновения доллара через 5–7 лет

Доллар периодически теряет свои позиции в разной форме, но говорить о его полном исчезновении через 5-7 лет пока преждевременно. Об этом газете «Известия» заявил экономист, директор Института Нового Общества Василий Колташов, прокомментировав соответствующий прогноз предпринимателя Олега Дерипаски.

«Можем ли мы сказать, что доллар через 5–7 лет сойдет со сцены в качестве резервной валюты, вопрос непростой. Это будет зависеть от того, как, например, будут развиваться ситуация на Украине. Как будет выглядеть обстановка вокруг Тайваня», — отметил Колташов.

По его словам, при расчетах с золотом доллар ослаб уже в шесть раз. Кроме того, американская валюта постепенно ослабевает и в международной торговле. Однако США делают все возможное, чтобы их национальная валюта не ослабевала.

Он добавил, что все это говорит о том, что доллар будет слабеть постепенно, и через 5-7 лет все резко не закончится. Поэтому когда произойдет полный крах американской валюты – неизвестно.

Ранее в воскресение российский бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале написал, что в настоящее время доминированию американского доллара в мировых расчетах «начинает приходить конец». Через пять лет мировая валютная система будет «более сбалансированной». По его словам, окончание эпохи доминирования доллара не станет легким процессом, особенно в начале пути трансформации системы валютных расчетов.