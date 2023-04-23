Экономист: внесение лекарств в санкционные списки усилило бы давление Запада на РФ

Введенные западными странами санкции в отношении России оказались недостаточно эффективными, усилить давление на Москву помогло бы внесение лекарств в списки санкционных товаров. Об этом заявил директор Австрийского института экономических исследований Габриэль Фельбермайер немецкому журналу Der Spiegel.

Как считает экономист, неправильным решением западных стран было снятие ограничения на поставку ряда товаров.

По его словам, было глупостью делать это в отношении вещей, «через которые можно было бы давить на Россию самым жестоким образом». «Я имею в виду, например, фармацевтику, лекарства», — подчеркнул Фельбермайер.

Пойти навстречу России и сделать исключение по гуманитарным соображениям в отношении лекарств можно было, однако в таком случае политическое давление на руководство страны было бы не таким сильным, указал директор Австрийского института экономических исследований и добавил, что Россия все равно смогла бы найти альтернативные способы для получения необходимых ей товаров.

Ранее Bloomberg писал, что союзники Украины из G7 и ЕС обсуждают возможность введения полного запрета на экспорт товаров в Россию. Если это произойдет, то ограничения, скорее всего, затронут лекарства, продукты питания, сельхозпродукцию, которая сейчас все еще поставляется на российский рынок. Однако западные политики опасаются, что подобная жесткая мера вызовет острое неприятие среди продолжающих торговлю с Россией компаний, приведет к ответным санкциям Москвы и еще сильнее сблизит ее с Пекином.