ФРГ планирует построить терминал, связанный с инфраструктурой «Северного потока»

Германия планирует к началу 2024 года возвести Балтийский терминал для сжиженного природного газа (СПГ), связанный с инфраструктурой недействующего ныне трубопровода «Северный поток», сообщает агентство Bloomberg.

По информации источников издания, этот план обсуждался 20 апреля на встрече с канцлером Олафом Шольцем и министром экономики ФРГ Робертом Хабеком. Министр, в частности, заявил, что газопровод подключат к существующей газовой инфраструктуре в Лубмине с весны 2024 года.

Эту информацию подтвердили во Всемирном фонде дикой природы (WWF), компании Baltic Sea Resorts, природоохранных организаций BUND и Environmental Action Germany.

Минэкономики ФРГ в свою очередь заявило, что правительство страны закупило незадействованные трубы, предназначенные для газопровода «Северный поток-2», для строительства СПГ-терминала вблизи острова Рюген, пишет Bloomberg.

Представитель министерства отметила, что не может подтвердить комментарии Хабека о сроках, но добавила, что и канцлер, и министр «подчеркнули необходимость действовать срочно».

В начале апреля стало известно, что германские компании Allianz и Munich Re возобновили страхование поврежденного газопровода «Северный поток».