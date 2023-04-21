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Франция намерена сдерживать увеличение тарифов на электроэнергию до 2025 года

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Министр финансов и экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил в эфире телеканала LCI, что власти республики намерены продолжить сдерживание роста тарифов на электроэнергию до 2025 года.

«Цены на электроэнергию еще не вернулись к нормальному уровню. Я считаю, что через два года, в начале 2025 года, мы сможем прекратить действие тарифного щита», — отметил министр (цитата по ТАСС).

Власти Франции ввели так называемый тарифный щит в октябре 2021 года. Так они назвали курс на сдерживание цен на электроэнергию в стране.

Ле Мэр уточнил, что на сдерживание цен в этом секторе с 2021 по 2023 год власти намерены направить порядка 100 млрд евро.
В 2023 году французские власти установили, что тарифный щит не позволит ценам на электричество подняться более, чем на 15% по сравнению с прошлогодними показателями.

28 февраля пресс-служба Национального института статистики Франции (Insee) опубликовала на сайте организации информацию, согласно которой индекс потребительских цен в стране вырос до 6,2% в годовом выражении. В январе этот показатель находился на отметке 6%.

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