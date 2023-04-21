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Россельхознадзор ввел запрет на поставки молочной продукции из Киргизии с 21 апреля

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Depositphotos

Россельхознадзор запретил поставки в Россию молочной продукции с 21 апреля со всех предприятий Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С 10 по 16 апреля специалисты Россельхознадзора провели инспекцию предприятий по производству молочной продукции Киргизии, а также посетили сырьевые базы — фермы и пункты сборы молока.

Отмечается, что российские эксперты сделали вывод о неэффективности работы соответствующих властей республики по проверке качества и безопасности экспортируемой в Россию молочной продукции.

На предприятиях отсутствует эпизоотический мониторинг и мониторинг качества и безопасности животноводческих товаров. Также в лабораториях не исследуется большая часть показателей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Кроме того, выявлены и другие нарушения.

Возобновление поставок молочной продукции из Киргизии станет возможным только после устранения нарушений и повторной проверки, подчеркнули в Россельхознадзоре.

Ранее специалисты Россельхознадзора обнаружили превышение содержания антибиотиков в клубнике, которая выращивается в парниковых условиях.

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