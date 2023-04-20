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Российский производитель сиропов захотел получить права на итальянский Aperol

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Отечественный производитель сиропов «Вкусная жизнь» попросил снять защиту с товарных знаков Aperol и Aperol Spritz. Иск об этом компания подала к владельцу этих брендов, структуре итальянской компании Davide Campari — Milano (DCM), написала газета «Ведомости».

Заявление подали в суд по интеллектуальным правам. Первое заседание запланировали на 19 июня.

Кроме Aperol, DCM производит ликеры Campari и Grand Marnier, вермут Cinzano, игристое вино Mondoro. В 2022 году компания нарастила выручку на 24,2%, до €2,6 млрд. На Aperol в этом показателе приходится 21,6%, согласно финансовой отчетности DCM.

В первой половине ноября 2022 года омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов сообщил, что производитель крепкого ликера Jagermeister покидает Россию.

В конце июня крупнейший мировой производитель алкогольных напитков класса премиум, британский Diageo plc. (Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, J&B, Guinness, Baileys, Captain Morgan, Gordon's) заявил о планах уйти из России.

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