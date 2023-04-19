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МИД РФ: усилия ООН не привели к полной реализации российской части зерновой сделки

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Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что усилия ООН пока не привели к полной реализации российской части зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, реализация «российской части сделки с ООН фактически остановилась». При этом Панкин отметил, что говорить о полном прекращении ее действия нельзя, поскольку некоторая динамика все еще есть.

Замминистра иностранных дел также отметил, что РФ ценит усилия, предпринятые ООН и ее генеральным секретарем Антониу Гутерришем, однако они, по словам дипломата, не привели к результатам, которые необходимы для полной реализации всего потенциала сделки.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила о том, что сложности с инспекцией судов, участвующих в зерновой сделке возникли по вине Украины и ООН. По ее словам, украинские представители допускают только те суда, чьи владельцы платят взятку за участие в «черноморской инициативе».

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что продвижений в зерновой сделке пока не наблюдается.

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