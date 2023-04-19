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МИД: сложности с инспекциями по зерновой сделке возникли по вине Украины и ООН

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Mehmet Emin Calsikan/Reuters

Сложности с инспекцией судов, участвующих в зерновой сделке возникли по вине Украины и ООН, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«В настоящее время на площадке Совместного координационного центра в Стамбуле действительно возникают сложности с регистрацией новых судов и проведением инспекций. Возникают они исключительно в результате действий украинских представителей, а также ооновцев, которые, по всей видимости, не хотят или не могут им противостоять», — заявила Захарова.

Она пояснила, что украинские представители допускают только те суда, чьи владельцы платят взятку за участие в «черноморской инициативе». Из-за этого в Босфорском проливе возникает пробка: заплатившие взятку украинским представителям судовладельцы также ожидают своей очереди на инспекцию, пока те, кто решил не давать Киеву взятку, месяцами простаивают в искусственно созданных очередях.

Тем временем, представители ООН, заявила Захарова, игнорируют действия Киева.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга заявил, что инспекции судов в Стамбуле в рамках зерновой сделки не проводятся уже на протяжении двух дней.

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