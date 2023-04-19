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БТА: Евросоюз компенсирует Болгарии более половины стоимости гуманитарной помощи Украине

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Alex Brandon/AP

Европейский союз планирует компенсировать Болгарии 59% стоимости гуманитарной помощи, которую она предоставила Украине с июля по ноябрь прошлого года, сообщает ТАСС, ссылаясь на Болгарское телеграфное агентство (БТА), которое получило информацию от оборонного ведомства республики.

«Болгария получит компенсацию в размере 59% стоимости предоставленной помощи Украине в период с июля по ноябрь 2022 года», — говорится в ответе на официальный запрос.

Уточняется, что за указанный период Киеву от Софии были переданы гуманитарные товары, включая медицинские комплекты, зимнее обмундирование и обувь, на сумму около 1,1 млн левов (около €550 тыс.). Расходы будут компенсированы в период с 2024 по 2027 год.

При этом решение о компенсации стоимости военной и военно-технической помощи пока не принято.

Ранее сообщалось, что Социалистическая партия Болгарии внесла проект закона о запрете импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.

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