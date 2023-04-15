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Зеленский ввел санкции против «Яндекса» и Rambler

Зеленский ввел санкции против российских юрлиц сроком на 10 лет

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 254 юридических лиц сроком на 10 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на указ украинского лидера.

В перечень попали »Газпромнефть — цифровые решения», »Газпром автоматизация», «Группы компаний «Иннотекс», научно-поизводственного центра «Спектр» и др. Ограничения также коснулись компаний, оказывающих образовательные услуги, — Skyeng, Skillbox и т.д., а также против компаний «Яндекс», Rambler, «Компании ВК».

Зеленский также поручил МИД проинформировать о принятом решении компетентные органы Евросоюза, США и других государств «и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер».

Санкции подразумевают блокировку активов этих компаний, полное прекращение торговых операций, экономических и финансовых обязательств с ними, аннулирование их лицензий на территории Украины и т.д.

Зеленский также ввел санкции против россиян. В частности, в черный список попали 80 российских спортсменов, среди них олимпийский фигурист и хореограф Илья Авербух, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, гимнаст Артур Далалоян и др.

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Санкции против России
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