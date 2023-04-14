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«Ъ»: крупная бытовая техника в РФ подорожала на 8-10%

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Цены на крупную бытовую технику в России повысились в среднем на 8-10%. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на дистрибуторов и ретейлеров.

В апреле текущего года ряд продавцов получили уведомления от поставщиков, что оборудование китайской Hisense подорожает на 4-7%.

Входящий в группу Hisense словенский бренд Gorenje уточнил, что поднимает цены минимум на 5%.

Как отметили в издании, к повышению цен на бытовую технику могла привести ситуация с курсом рубля.

Помимо того, частники рынка объясняют, что в отдельных категориях, включая популярные модели телевизоров Samsung и LG, на подорожание влияет и дефицит товара.

В свою очередь лава представительства производителя бытовой техники Candy-Hoover Group в России Глеб Мишин добавил, что их компания из-за курса валют вынуждена повышать цену на свою продукцию. Какие-либо точные цифры в связи с ситуацией и корректировкой цен на технику не приведены.

Новость дополняется.

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