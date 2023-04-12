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Ирак попросил американский суд взыскать с Турции $1,5 млрд за экспорт нефти из Курдистана

Министерство нефти Ирака обратилось в федеральный суд в Вашингтоне (США, округ Колумбия) с просьбой взыскать $1,5 млрд с Турции. Речь идет о выигранном споре о поставках нефти из иракского Курдистана, сообщает Общественная служба новостей.

Международный арбитражный суд принял соответствующее решение в конце марта. Согласно ему, турецкая сторона нарушила двустороннее соглашение, содействуя независимым трубопроводным потокам регионального правительства Курдистана. В итоге экспорт с севера страны через Турцию по нефтепроводу Киркук-Джейхан был приостановлен.

Нефтяные компании в иракском Курдистане экспортировали через Турцию порядка 400 тысяч баррелей нефти в сутки. В Багдаде обвинили Анкару в нарушении соглашений 1973 года. Согласно документу, турецкое правительство должно выполнять инструкции Ирака о перемещении экспортируемой нефти ко всем центрам хранения и конечным потребителям.

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