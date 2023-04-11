Польша планирует стать финансовым хабом по восстановлению Украины. Об этом заместитель министра финансов страны Артур Собонь рассказал в эфире радио RMF24.

По словам Собоня, такая роль очень важна для Польши, так как Варшава хотела бы находиться в центре подобных проектов.

«Как Польша выполнила роль военного хаба, если говорить о военной помощи Украине, нам хотелось бы, чтобы она выполняла роль финансового хаба, через который будет идти финансирование восстановления Украины», — отметил Собонь.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что на складах НАТО в Польше будут храниться тысячи единиц военной техники.

По словам политика, в Польше будет создан логистический тыл восточного фланга НАТО.

До этого президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу случайно раскрыл планы Киева и Варшавы после завершения конфликта.