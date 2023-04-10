В испанской Валенсии впервые в мире пройдет эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Власти испанского города Валенсия начали проведение эксперимента по внедрению четырехдневной рабочей недели. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение в мэрии города.

«Валенсия станет первым городом в мире, который проведет пилотный месячный проект по 32-часовой рабочей неделе», — сказано в пресс-релизе.

Эксперимент проведут с 10 апреля по 7 мая. Каждый понедельник в течение этих четырех недель объявили выходным днем. В ходе эксперимента власти хотят проанализировать влияние сокращенной рабочей недели на здоровье и благополучие жителей, окружающую среду и экономику города (торговля, сфера гостеприимства и досуг). Результаты представят в июле 2023 года.

Во второй половине октября в сервисе по поиску работы и подбору сотрудников Superjob представили данные, согласно которым в России всего 1% компаний ввели четырехдневную рабочую неделю.

В ноябре председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в случае введения четырехдневной рабочей недели Россию могут ждать безработица и рост цен.