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Посол Белоруссии Крутой: Минск начнет получать обратный акциз в нефтепереработке

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Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил, что Минск с апреля текущего года станет получать деньги от обратного акциза в нефтепереработке. Об этом сообщает БелТА.

Минфины Белоруссии и России в 2022 году подписали договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам.

«С текущего месяца [апреля] Белоруссия начнет получать деньги от компенсации обратного акциза в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты в прошлом году в рамках реализации союзной интеграционной программы в налоговой сфере», — говорится в комментарии белорусского посла.

По словам Крутого, Минск не снимает «вопрос равного доступа к «трубе».

«Такого же [доступа], как у российских нефтедобывающих компаний, чтобы мы имели условия не хуже, чем при экспорте российской нефти на рынки третьих стран», — отметил он.

В прошлом году Белоруссия повысила тарифы на прокачку нефти из России.

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