Эксперт Маркин сообщил, что цены на икру щук будут продолжать расти из-за снижения вылова

Глава союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий «Каспрыба» Андрей Маркин сообщил, что цены на икру щук будут продолжать расти из-за снижения вылова рыб по всему миру, сообщает ТАСС.

«Щучья путина прошла крайне неудачно, планируемый объем квоты по щуке не взяли, причем не взяли его экстремально, даже в сравнении с прошлым годом, когда квота также была не выбрана. Если тенденция сохранится, щучья икра подорожает еще на 10-20%, если не больше. В связи с этим в следующем году планируем начать искусственное разведение щуки, ведь данная рыба хорошо поддается инкубации», — рассказал Маркин.

Он добавил, что цена на деликатесную икру щук за килограмм на данный момент варьируется от 3,200 до 3,500 рублей.

Ранее россиянам рассказали, можно ли есть красную икру каждый день.

Технолог предостерегла от избыточного употребления икры из-за риска белкового отравления