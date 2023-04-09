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Эксперт Маркин сообщил, что цены на икру щук будут продолжать расти из-за снижения вылова

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Глава союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий «Каспрыба» Андрей Маркин сообщил, что цены на икру щук будут продолжать расти из-за снижения вылова рыб по всему миру, сообщает ТАСС.

«Щучья путина прошла крайне неудачно, планируемый объем квоты по щуке не взяли, причем не взяли его экстремально, даже в сравнении с прошлым годом, когда квота также была не выбрана. Если тенденция сохранится, щучья икра подорожает еще на 10-20%, если не больше. В связи с этим в следующем году планируем начать искусственное разведение щуки, ведь данная рыба хорошо поддается инкубации», — рассказал Маркин.

Он добавил, что цена на деликатесную икру щук за килограмм на данный момент варьируется от 3,200 до 3,500 рублей.

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