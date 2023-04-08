Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Парламент Турции принял первые законодательные решения для работы газового хаба

close
100%
Murad Sezer/Reuters

Парламент Турции начал вносить поправки в законодательство, необходимые для начала работы международного центра газовой торговли, газового хаба. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез в интервью телеканалу CNN Turk.

По его словам, первые законодательные решения по газовому хабу прошли через парламент. Благодаря ним нефтегазовая компания Botas («Боташ») и другие компании смогут работать намного продуктивнее, отметил министр.

«С началом работы центра газовой торговли снизятся и цены, что важно для Европы. Турция станет одним из рынков, определяющих референсную стоимость газа», — добавил Донмез.

Министр заявил, что в настоящее время Турция рассматривает варианты сотрудничества с другими государствами для транспортировки и продажи газа в Европу. В частности, есть договоренности с Азербайджаном о создании совместного предприятия, сообщил Донмез.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о быстрой работе республики над реализацией проекта центра газовой торговли (газового хаба).

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях