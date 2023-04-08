Парламент Турции принял первые законодательные решения для работы газового хаба

Парламент Турции начал вносить поправки в законодательство, необходимые для начала работы международного центра газовой торговли, газового хаба. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез в интервью телеканалу CNN Turk.

По его словам, первые законодательные решения по газовому хабу прошли через парламент. Благодаря ним нефтегазовая компания Botas («Боташ») и другие компании смогут работать намного продуктивнее, отметил министр.

«С началом работы центра газовой торговли снизятся и цены, что важно для Европы. Турция станет одним из рынков, определяющих референсную стоимость газа», — добавил Донмез.

Министр заявил, что в настоящее время Турция рассматривает варианты сотрудничества с другими государствами для транспортировки и продажи газа в Европу. В частности, есть договоренности с Азербайджаном о создании совместного предприятия, сообщил Донмез.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о быстрой работе республики над реализацией проекта центра газовой торговли (газового хаба).