Суд взыскал с осужденного бизнесмена Магомедова 80,1 млрд руб. и $13,8 млн по иску FESCO

Арбитражный суд Москвы принял решение взыскать с осужденного бизнесмена, главы группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и трех зарубежных компаний более 80,1 млрд руб. и около $13,8 млн убытков по иску Дальневосточного морского пароходства, которое является головной компанией группы FESCO. Об этом написала газета «Коммерсант».

Иск был предъявлен бизнесмену и четырем компаниям — SGS Universal Investment Holdings Ltd (Британские Виргинские Острова), а также Maple Ridge Ltd, En и Smartilicious (Кипр). По информации «Интерфакса», требования ко всем ответчикам, кроме одной компании, были удовлетворены.

FESCO ранее объясняла подачу иска тем, что по итогам «проведенного анализа был выявлен ряд задолженностей, сформированных в интересах группы компаний и владеющих ими бенефициаров». При этом совладелец группы и председатель ее совета директоров Андрей Светилов в конце прошлого года заявлял, что Магомедов де-фато перестал быть владельцем части в компании FESCO.

В январе Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства акций Дальневосточного морского пароходства.

1 декабря 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии в рамках дела о создании преступного сообщества и присвоении 11 млрд руб. Он приговорен к колонии строгого режима. Магомедову также назначили штраф в размере 2,5 млн руб. Также к тюрьме приговорили его брата, бывшего сенатора и экс-совладельца предприятия Магомеда Магомедова. Ему избрали меру пресечения в 18 лет лишения свободы. Магомеду определен аналогичный штраф.

Суд конфисковал у братьев Магомедовых самолет Gulfstream, квартиры в Москве и Лондоне и автомобиль Porshe 911 у главы компании «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, передает РИА Новости из зала суда.

Также были конфискованы 100% акций ЗАО «Портовый флот», АО «Национальный расчетный депозитарий», акции группы компаний ОАО «Сумма» и другое имущество.