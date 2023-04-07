Кабмин РФ одобрил эксперимент по онлайн-продаже вина через сайт «Почты России»

Российское правительство одобрило законопроект о проведении эксперимента по онлайн-продаже отечественного вина через сайт «Почты России» с 1 ноября, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу кабмина.

3 апреля правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроекты, разрешающие провести тестирование онлайн продажи произведенного в России вина через «Почту России».

«Сообщаем, что законопроект одобрен и будет внесен в Государственную Думу в установленном порядке», — ответили в пресс-службе правительства на вопрос об одобрении соответствующего законопроекта.

В последней версии текста законопроекта говорится, что эксперимент должен пройти с 1 ноября текущего года по 31 июля 2026 года в Москве и Московской области, при этом территорию его применения могут расширить, подчеркивает издание. Ранее предлагалось включить в него Санкт-Петербург, а также Ленинградскую и Нижегородскую области.

В целях эксперимента будет разрешена онлайн-торговля только российским тихим, игристым и крепленым вином (произведенным из выращенного на территории России винограда) на специальном сайте «Почты России». Минсельхоз составит список производителей, которые смогут участвовать в нем.

В России дистанционная продажа алкоголя была запрещена в 2007 году.