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Рекордное количество компаний в США подали заявления о банкротстве в марте

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В США в марте этого года было зарегистрировано рекордное количество заявлений о банкротстве, поданных компаниями. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на портал «Аксиос».

По данным портала, в первом квартале 2023 года было подано вдвое больше заявлений, чем за аналогичный период 2022 года. А показатели за март стали самыми высокими с июля пандемийного 2020 года. В «Аксиос» навали такую статистику результатом денежно-кредитной политики Федрезерва США по повышению ставок.

По словам руководителя отдела корпоративных финансов и реструктуризации международной консалтинговой компании FTI Consulting Майкла Айзенбанда, говорить о тенденции пока преждевременно, но в то же время «мало оснований, чтобы полагать, что она ослабнет».

Согласно статистике медиахолдинга S&P Global, в январе этого года о банкротстве заявили 54 крупные компании, в феврале документы подали 57 компаний, а в марте число обанкротившихся корпораций выросло до 71.

Как ранее сообщала «Газета.Ru» со ссылкой данные «Федресурса» — Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в январе-марте 2023 года в России число корпоративных банкротств (означает введение процедуры конкурсного производства в отношении компании) упало на 46,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1368.

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