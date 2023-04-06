Всемирный банк улучшил прогноз динамики ВВП России в 2023 году

Всемирный банк улучшил прогноз динамики ВВП России на 2023 год с -3,3% до -0,2%. Об этом сообщается в докладе Всемирного банка.

Отмечается, что изменение прогноза было связано с превзошедшими прежние прогнозы показателями 2022 года и меньшее, чем ожидалось, сокращение производства нефти и нефтепродуктов в стране. Предыдущий прогноз был сделан в январе 2023 года. В октябре 2022 года прогноз предполагал снижение ВВП РФ в 2023 году на 3,6%.

При этом аналитики спрогнозировали увеличение дефицита бюджета на 3,7% вследствие роста расходов на стимулирование экономики и снижения нефтяных доходов. Ожидается, что потребительская инфляция в 2023 году снова составит 6%, а к 2025 году снизится до 4%.

В 2024 и 2025 году прогнозируется рост ВВП на 1,2% и 0,8% соответственно. Прогноз на 2024 год был снижен на 0,4% по сравнению с январским.

Ранее в МВФ спрогнозировали снижение мирового ВВП на 3% в течение 7-10 лет.