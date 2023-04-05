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Словакия намерена усилить контроль за зерном с Украины для защиты внутреннего рынка

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Depositphotos

Генеральный секретарь служебного управления министерства сельского хозяйства Словакии Зузана Ноузовска заявила, что страна усилит контроль за качеством и транзитом зерновых культур, ввозимых с Украины, для защиты местного рынка. Об этом сообщает teraz.sk.

Ноузовска подчеркнула, что поступающая с территории Украины пшеница, кукуруза, масличные культуры или мука должны соответствовать тем же критериям качества и безопасности, что и продукция словацких производителей. По ее словам, Министерство сельского хозяйства начинает надзор над перемещением товаров в Словакии в сотрудничестве с финансовой службой и при участии контролирующих органов.

Генсек уточнила, что представители финансовой службы на границе будут ставить пломбы на все партии зерновых культур, которые идут транзитом в другие страны через территорию Словакии. Те партии, что предназначены для Словакии, будут проходить проверку на содержание пестицидов и других веществ.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого сообщало, что польская сторона предложила Евросоюзу (ЕС) использовать все имеющиеся инструменты, чтобы ограничить поставки украинского зерна.

До этого Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия обратились к Еврокомиссии с призывом ввести ограничительные меры, чтобы сократить импорт зерна с Украины на их рынки и защитить интересы местных сельскохозяйственных производителей.

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