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Глава Минфина Силуанов признался, что был бы не против зарплаты в цифровых рублях

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Depositphotos

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что был бы не против получать заработную плату в цифровых рублях. Об этом он рассказал в беседе с блогером Ксенией Падериной.

«Я бы с удовольствием поучаствовал в таких экспериментах. Главное, чтобы их (цифровые рубли. — «Газета.Ru») принимали. Чтобы быстро обменять на обычные рубли», — сказал министр.

По его словам, обмен рублей на цифровую валюту будут проводить коммерческие банки.

Ранее Силуанов сообщил, что плана распространить право на имущественные и социальные налоговые вычеты на самозанятых пока нет. Министр финансов отметил, что налоговые вычеты доступны индивидуальным предпринимателям, которые платят НДФЛ.

До этого Силуанов заявил, что в ближайшее время перевод заработных плат бюджетников в цифровые рубли не планируется, но такая возможность должна быть изучена. По мнению министра, цифровой рубль может быть использован Российской Федерацией в международных торговых расчетах после отказа от евро и доллара, подчеркнув, что многие государства уж начали выпуск собственной цифровой валюты.

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