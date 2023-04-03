El Confidencial: СПГ из России становится все популярнее в Евросоюзе

Сжиженный природный газ (СПГ) из России набирает популярность в Европе, так как на него не действуют ограничения Евросоюза (ЕС). Об этом пишет испанская газета El Confidencial.

Многие страны ЕС пострадали от «нефтяного эмбарго» против России и сокращения трубопроводных поставок. Поэтому привлекательность российского СПГ у почти всех стран региона не должна удивлять. По данным аналитического центра Bruegel, импорт этого топлива в 2022 году вырос до 19,25 млрд кубометров по сравнению с 14 млрд кубометров годом ранее.

В публикации отметили, что, несмотря на многочисленные усилия ЕС в виде различных санкций, Россия все равно продолжает получать прибыль от продажи топлива. В частности, определенную долю дохода приносят европейские страны. Кроме того, Испания является страной-членом ЕС, которая импортировала больше всего СПГ из России к 2023 году. Например, с 24 февраля 2022 года Испания увеличила закупки СПГ у России на 84%. При этом в январе и феврале 2023 года этот показатель вырос на 172%.

По данным издания, европейские институты пытаются найти альтернативные способы ограничения поставок российского СПГ, но до реальных дел в этом вопросе все еще далеко. Источники газеты на рынке газа указали, что предложения по ограничению поставок являются лишь рекомендациями и мало повлияют на ситуацию.

Ранее в понедельник рабочая группа США-Евросоюз по энергобезопасности договорилась работать над сохранением высокого уровня поставок американского сжиженного природного газа Европе.