Министр финансов Силуанов заявил, что в детстве у него не получалось копить деньги

В детстве Министр финансов России Антон Силуанов не мог рассчитывать на стабильное накопление денежных средств из-за отсутствия доходов. Слова главы Минфина приводит ТАСС.

«У моих друзей была копилка. У меня что-то не получалось копить в детстве. Не было доходов», — заявил Силуанов в беседе с финансовым блогером Ксенией Падериной.

Министр также добавил, что любит ходить по магазинам. Однако часто это делать у него не получается.

«Кто является хранителем очага, тот хранит и деньги. Поэтому у меня не так часто по магазинам получается ходить, хотя я это дело люблю», — заключил Силуанов.

3 апреля глава Министерства финансов (Минфина) Антон Силуанов заявил, что в текущем году бюджет Фонда национального благосостояния (ФНБ) еще не пополнялся. Это было обусловлено недостаточно высокими ценами на нефть и «недополучением нефтегазовых доходов».