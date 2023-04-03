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Министр финансов Силуанов заявил, что в детстве у него не получалось копить деньги

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

В детстве Министр финансов России Антон Силуанов не мог рассчитывать на стабильное накопление денежных средств из-за отсутствия доходов. Слова главы Минфина приводит ТАСС.

«У моих друзей была копилка. У меня что-то не получалось копить в детстве. Не было доходов», — заявил Силуанов в беседе с финансовым блогером Ксенией Падериной.

Министр также добавил, что любит ходить по магазинам. Однако часто это делать у него не получается.

«Кто является хранителем очага, тот хранит и деньги. Поэтому у меня не так часто по магазинам получается ходить, хотя я это дело люблю», — заключил Силуанов.

3 апреля глава Министерства финансов (Минфина) Антон Силуанов заявил, что в текущем году бюджет Фонда национального благосостояния (ФНБ) еще не пополнялся. Это было обусловлено недостаточно высокими ценами на нефть и «недополучением нефтегазовых доходов».

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