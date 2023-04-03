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Силуанов заверил в финансовом обеспечении всех запланированных на 2023 год решений

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что все запланированные на 2023 год решения будут обеспечены финансово вне зависимости от разницы доходов и расходов бюджета, передает ТАСС.

«Я могу сразу сказать, что независимо от того, какие у нас будут доходы, расходы, самое главное, что все, что запланировано на этот год, все будет обеспечено деньгами», — сказал министр в интервью с финансовым блогером Ксенией Падериной.

Министр также рассказал, что на дефицит бюджета в начале года повлияло то, что значительные средства были проавансированы в январе. Он указал, что ситуация с балансом российского бюджета нормализуется в течение года.

В начале марта Минфин РФ сообщал, что дефицит бюджета в январе - феврале составил 2,58 трлн рублей. Объем поступивших доходов в январе-феврале оказался на 25% ниже объема поступлений доходов в январе-феврале прошлого года.

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