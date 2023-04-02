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Китаевед Вавилов: Путин и Си Цзиньпин создали новые условия для экономических связей РФ и КНР

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Mark Schiefelbein/AP

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего недавнего визита в Москву 20-22 марта создал совместно с президентом РФ Владимиром Путиным условия для нового этапа интенсивного развития экономических отношений между двумя странами. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал российский китаевед-публицист Николай Вавилов.

«Визит Си Цзиньпина в Москву демонстрирует беспрецедентный уровень доверия между Россией и Китаем, — отметил он. — Без сомнения, новая конфигурация международных отношений создаст условия для качественного нового этапа развития российско-китайских экономических связей», — рассказал китаевед.

По его мнению, своим визитом в Россию председатель КНР «подтвердил свою решимость проводить суверенную внешнюю политику в условиях попыток США сдержать развитие Китая и рост его влияния в мире».

Эксперт уточнил, что на этом фоне наблюдается динамичное расширение торгово-экономического взаимодействия РФ и КНР. В частности, за последние два года российско-китайский товарооборот увеличился со $107 млрд в 2020 году до $190 в прошлом году, сказал Вавилов.

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