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Министр: бизнес из России может инвестировать на Шри-Ланке в туризм и строительство

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Global Look Press

Министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана утверждает, что в стране доступно много инвестиционных возможностей и бизнес из РФ мог бы вкладывать средства в отели для туристов, строительство и ряд других сфер. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, также Россия могла бы инвестировать в железные дороги и транспорт на острове.

«Российские бизнесмены могли бы инвестировать в отели для туристов на Шри-Ланке и строительство в целом, а также железные дороги и транспорт, в том числе электротранспорт», — считает Гунавардана.

Также министр транспорта Шри-Ланки обратил внимание, что страна на 100% полагается на импорт бензина и направление с развитием электротранспорта очень актуально и перспективно.

Ранее посол Шри-Ланки в Москве Джанита Абейвикрема Лиянаге заявила, что власти страны обсуждают с Россией прямые поставки нефти. По ее словам, также произошла встреча с заместителем министра энергетики по поводу поставок угля.

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