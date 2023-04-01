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Постпред Мурадов: в Африке готовы выдавать квоты РФ для рыбного лова в Атлантике

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что страны западной Африки заинтересованы в возобновлении рыбного лова Россией в Атлантике. Его слова передает ТАСС.

Как указал Мурадов, африканские страны также готовы выдавать соответствующие квоты на взаимовыгодных условиях.

«Особая тема — возобновление с нашими африканскими друзьями и партнерами атлантического рыбного лова у берегов Западной Африки. Такие предложения нам высказываются», — рассказал агентству постпред.

По словам Мурадова, он встречался с послом Мавритании, с торгово-промышленными палатами, с представителями мавританских деловых кругов, а также Гвинеи, Ганы и Бенина. Как отметил постпред, все они заявляют о готовности выдавать квоты российской стороне на взаимовыгодных условиях для возобновления рыбного лова у их берегов.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международной парламентской конференции «Россия - Африка в многополярном мире», заявил, что РФ намерена наращивать сотрудничество с Африкой в области медицины. По словам президента, Россия планирует передавать Африке лекарства и мобильные лаборатории.

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